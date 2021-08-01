Веснина и Карацев завоевали серебро в теннисном миксте на ОИ

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев завоевали серебро Олимпийских игр в миксте - выступлении смешанных пар. Отрадно, что борьбу за золото россияне вели со своими соотечественниками Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым.

Летняя Олимпиада в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Из-за допинг-скандалов российские спортсмены выступают на Олимпиаде в качестве команды ОКР. На ОИ-2020 ее представляют 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.