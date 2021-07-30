Россияне разыграют золото ОИ в теннисном миксте

Российские теннисисты разыграют золото и серебро токийской олимпиады в миксте. Пара Елена Веснина и Аслан Карацев встретятся в финале с Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым.

Первые на пути к финалу разобрались с сербами Ниной Стоянович и Новаком Джоковичем, а вторые одержали верх над парой австралийцев Эшли Барти и Джоном Пирсом, напоминает РИА Новости. Таким образом, Россия гарантированно получит золотые и серебряные медали в этом виде соревнований.

Летняя Олимпиада в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Из-за допинг-скандалов российские спортсмены выступают на Олимпиаде в качестве команды ОКР. На ОИ-2020 ее представляют 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.