Вице-президент федерации тенниса РФ оценил игру россиян в миксте на Олимпиаде

Российские теннисисты Елена Веснина, Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, выступающие в миксте на Олимпийских играх в Токио, показали интересную игру и заслужено вышли в финал. Такого мнения придерживается вице-президент федерации тенниса РФ Алексей Селиваненко. В беседе со «Звездой» он поделился своими впечатлениями от игры россиян и оценил уровень их соперников.

«Аслан и Елена, а также первая пара - Настя с Андреем играли против первых номеров мира в одиночке. В первой паре была Эшли Барти - номер один среди девушек, а в другой паре был Новак Джокович. Они победили одних из самых сильных игроков мира, хоть и не специалистов в парах. В любом случае, это был теннис, который доставил удовольствие всем болельщикам. Очень интересно было смотреть. Те кто видели игру должны были проникнуться прелестью парного тенниса», - отметил Селиваненко.

Ранее стало известно, что золото и серебро в теннисном миксте на Олимпиаде гарантировано достанется россиянам. На пути к финалу Веснина и Карацев разобрались с сербами Ниной Стоянович и Новаком Джоковичем, а пара Павлюченкова - Рублев не оставила шансов австралийцам Эшли Барти и Джону Пирсу.

Летняя Олимпиада в Токио стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Из-за допинг-скандалов российские спортсмены выступают на Олимпиаде в качестве команды ОКР. На ОИ-2020 ее представляют 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.