В Совфеде оценили слова кандидата в канцлеры ФРГ о «Северном потоке - 2»

Слова кандидата в канцлеры ФРГ Армина Лашета о возможных санкциях против России в контексте эксплуатации «Северного потока - 2» адресованы исключительно польской аудитории. Такого мнения придерживается вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее Лашет допустил введение против официальной Москвы санкций в случае «агрессивных действий» против Украины с использованием газопровода. Ряд заявлений кандидат в канцлеры сделал в интервью польской газете Rzeczpospolita.

«Надо понимать контекст, в котором была озвучена данная позиция, а именно - интервью польской газете. Аудитория соответствующая, жестко антироссийская, отсюда и тональность комментария. В целом он воспроизводит известную германскую позицию, ничего нового», - заявил Косачев в беседе с РИА Новости.

По мнению Косачева, Россия будет исходить из того, что до тех пор, пока сама Украина не попытается использовать свою газотранспортную систему в качестве геополитического оружия - вопрос транзита российского газа по ее территории будет находиться на экономической повестке дня.

«И определяться она будет только двумя факторами - объемы европейских закупок российского газа, обуславливающие необходимость транзита, и техническое состояние украинской части трубопровода, определяющие его конкурентоспособность», - добавил сенатор.

«Северный поток - 2» - проект магистрального трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Проектная мощность двух нитей - 55 миллиардов кубометров топлива в год. США, Украина и страны Прибалтики выступают категорически против завершения строительства, однако проект уже находится в высокой степени готовности. Ранее Вашингтон признал бессмысленность санкций против участников проекта.