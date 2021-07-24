В США посчитали, что Байден заслужил импичмент из-за «Северного потока - 2»

В Соединенных Штатах посчитали, что из-за своих действий в рамках вопроса строительства «Северного потока - 2» президент страны Джо Байден заслуживает импичмента. Подобное мнение высказал обозреватель газеты Washington Post Марк Тиссен.

Он вспомнил, что в 2019 году отрешить главу государства, которым тогда являлся Дональд Трамп, от должности было предложено демократами из-за якобы присутствовавшего давления на украинского лидера Владимира Зеленского. Сейчас же, как считает Тиссен, сам Байден оказывает давление на Зеленского для принятия Киевом невыгодной сделки в сфере энергетики.

Автор статьи отметил, что в действительности ожидать импичмента в настоящее время не стоит в связи с ведением некоей «мягкой» политики в отношении РФ. Тем не менее, действия Байдена обозреватель посчитал «позорными», даже если они не повлекут последствий, которые он мог бы считать справедливыми.