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В США посчитали, что Байден заслужил импичмент из-за «Северного потока - 2»

Анна Берестовая
23:57 24.07.2021
Джо Байдену захотели объявить импичмент из-за действий по «Северному потоку - 2».
В США посчитали, что Байден заслужил импичмент из-за «Северного потока - 2»
© Фото: Oliver Contreras Consolidated News Photos Globallookpress
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В Соединенных Штатах посчитали, что из-за своих действий в рамках вопроса строительства «Северного потока - 2» президент страны Джо Байден заслуживает импичмента. Подобное мнение высказал обозреватель газеты Washington Post Марк Тиссен.

Он вспомнил, что в 2019 году отрешить главу государства, которым тогда являлся Дональд Трамп, от должности было предложено демократами из-за якобы присутствовавшего давления на украинского лидера Владимира Зеленского. Сейчас же, как считает Тиссен, сам Байден оказывает давление на Зеленского для принятия Киевом невыгодной сделки в сфере энергетики.

Автор статьи отметил, что в действительности ожидать импичмента в настоящее время не стоит в связи  с ведением некоей «мягкой» политики в отношении РФ. Тем не менее, действия Байдена обозреватель посчитал «позорными», даже если они не повлекут последствий, которые он мог бы считать справедливыми.

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