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Первые в мире: исполнился год со дня регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V»

Анна Назайкина
04:14 11.08.2021
По данным РФПИ, в настоящий момент препарат зарегистрировали в 69 странах мира с совокупным населением более 3,7 миллиардов человек.
Первые в мире: исполнился год со дня регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V»
© Фото: Ashraf Amra, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Ровно год прошел с того момента, как в РФ было официально объявлено о регистрации первой в мире вакцины от новой коронавирусной инфекции - «Спутника V». Он был создан в НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи совместно с российским Министерством обороны.

МО участвовало в создании первого препарата против COVID-19 с самого начала соответствующих разработок. К исследованиям были привлечены военные специалисты, которые еще в 2015 году продемонстрировали успех в рамках разработки и испытания препарата от лихорадки Эбола. Ученые, в частности, протестировали вакцину на себе, заявлял глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

По данным РФПИ, в настоящий момент «Спутник V» зарегистрировали в 69 странах мира с совокупным населением более 3,7 миллиардов человек. Кроме того, данный препарат находится на второй строчке по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

На сегодняшний день, отмечали ученые, препарат является одним из наиболее безопасных и эффективных. Кроме РФ российская вакцина производится в Узбекистане, Белоруссии, Аргентине, Вьетнаме.

Директор НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре в интервью «Известиям» заявил, что первая в мире вакцина от коронавируса полностью себя оправдала.

«Предположения по поводу того, что данная конструкция вакцины окажется на сегодняшний день наиболее оптимальной и высокоэффективной, полностью сбываются. Вакцинация двумя векторными компонентами себя оправдала», - сказал он.

Гинцбург подчеркнул, что за прошедший год прививка продемонстрировала свою высокую эффективность не только на территории России, но и за рубежом.

Кроме того, глава научного центра рассказал изданию об испытаниях назальной версии «Спутника».

«Это тот же самый “Спутник V”, второй компонент, который мы распыляем с помощью специального шприца со специальной насадкой в носовую полость», - заявил ученый.

В данный момент такая вакцина, по словам Гинцбурга, полностью прошла доклиническую проверку, впереди - клинические испытания.

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