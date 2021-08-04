Шойгу рассказал о роли Минобороны РФ в создании вакцины «Спутник V»

Минобороны РФ участвовало в создании первой вакцины против коронавируса «Спутник V» с самого начала соответствующих разработок. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Шойгу.

Как указал министр, к исследованиям были привлечены военные специалисты, которые еще в 2015 году продемонстрировали успех в рамках разработки и испытания препарата от лихорадки Эбола. Ученые, в частности, протестировали вакцину на себе.

«Эти же военные специалисты были привлечены к созданию вакцины «Спутник V». Весной прошлого года 48 Центральным научно-исследовательским институтом совместно с Институтом имени Гамалеи были проведены доклинические исследования вакцины на животных. Они доказали ее эффективность и безопасность», - объяснил глава Минобороны.

Аналогичные результаты показали клинические исследования, после чего препарат был зарегистрирован и полностью одобрен для использования при прививании граждан. Как отметил Шойгу в интервью изданию «Комсомольская правда», все российские военнослужащие, включая личный состав на военных базах за границей, прошли вакцинацию еще два месяца назад.