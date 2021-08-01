Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью президента журфака МГУ Засурского
Ясена Николаевича не стало в воскресенье, 1 августа. Ему был 91 год.
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Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам президента факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Ясена Засурского. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Ясена Николаевича не стало в воскресенье, 1 августа. Ему был 91 год. Факультет журналистики МГУ Засурский возглавлял с 1965 по 2007 годы. После этого стал президентом журфака.
Председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев предложил присвоить журфаку МГУ имя Засурского.