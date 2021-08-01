Павел Гусев предложил присвоить журфаку МГУ имя Засурского

Председатель Союза журналистов Москвы и владелец газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев рассказал телеканалу «Звезда» о взаимоотношениях с президентом журфака МГУ им. Ломоносова Ясеном Засурским.

«Я долгие годы знаком с Ясеном Николевичем. Так получилось, что я не кончал факультет журналистики, я заканчивал Литературный институт. Но моя школу журналистики - это встречи с Ясеном Николаевичем, постоянные беседы, его выступления, его мысли, его здравый ум, отношение к тому, какая должна быть журналистика и какой должен быть журналист», - заявил он.

По словам Гусева, Засурский считал самым важным не то, как подается слово, а что за ним стоит.

«Кодекс чести журналиста для него был очень важным моментом. Он прекрасно понимал, что слово может и ранить, может спасти, а может натворить очень больших бед. Я думаю, что Ясен Николаевич заслужил всей своей деятельностью то, чтобы факультету присвоили имя Засурского», - резюмировал Гусев.

Ясена Засурского не стало в воскресенье, 1 августа. Президенту журфака МГУ был 91 год.