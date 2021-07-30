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Первая ракетка мира Джокович не смог пробиться в финал олимпийского теннисного турнира

Иван Линдеманн
13:04 30.07.2021
Обыграл серба представитель Германии Александр Зверев - пятая ракетка мира.
Первая ракетка мира Джокович не смог пробиться в финал олимпийского теннисного турнира
© Фото: Marijan Murat, dpa, Globallokpress
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Пятая ракетка мира Александр Зверев в полуфинале Олимпиады в Токио обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Встреча закончилась со счетом 1:6, 6:3, 6:1. Матч продолжался 2 часа 3 минуты.

Представитель Германии стал первым после Рафаэля Надаля, кто смог обыграть Джоковича. Теннисист прервал 22-матчевую серию побед серба.

В финале олимпийского теннисного турнира Зверев встретится с российским теннисистом Кареном Хачановым.

В матче за третье место Джокович сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

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