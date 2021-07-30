Спорт Первая ракетка мира Джокович не смог пробиться в финал олимпийского теннисного турнира Иван Линдеманн Обыграл серба представитель Германии Александр Зверев - пятая ракетка мира. © Фото: Marijan Murat, dpa, Globallokpress Читайте нас на: Пятая ракетка мира Александр Зверев в полуфинале Олимпиады в Токио обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Встреча закончилась со счетом 1:6, 6:3, 6:1. Матч продолжался 2 часа 3 минуты. Представитель Германии стал первым после Рафаэля Надаля, кто смог обыграть Джоковича. Теннисист прервал 22-матчевую серию побед серба. В финале олимпийского теннисного турнира Зверев встретится с российским теннисистом Кареном Хачановым. В матче за третье место Джокович сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика