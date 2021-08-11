«Информационный вброс»: адвокат прокомментировал отрицающие избиение сына Пьехи данные СМИ

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал «Звезде» информацию, которая ранее появилась в СМИ, что Ирина Безбородова якобы не избивала семилетнего сына Стаса Пьехи.

« Этот информационный вброс. Он выглядит достаточно нелепо. Якобы никого события и преступления не было. Некоторые издания утверждают, что Безбородова никого не трогала и все это фальсификация и провокация в отношении нее. Эти доводы опровергаются следующими обстоятельствами: во-первых, есть видеозапись, где сама Безбородова рассказывает, как она схватила ребенка за руку и швырнула его о землю. А бабушку, как говорила Безбородова на этом видео, вообще следовало убить. Это видео широко разошлось», – пояснил адвокат.

Второй момент, по словам Жорина, это то, что следователи опросили свидетелей, а также изъяли многочисленные медицинские документы.

«Мама вместе с Петей обращалась не в одно учреждение. Сначала это был травмпункт, потом это была больница, а потом еще и судмедэкспертиза. Поэтому доводы этих информационных источников опровергаются, в том числе, и показаниями свидетелей, и медицинскими документами. Третий, на мой взгляд, немаловажный момент, это то, что было возбуждено уголовное дело», – уточнил Жорин.

Сам факт возбуждения уголовного дела говорит о том, что следователи изучили и камеры видеонаблюдения, которые были в поселке, опросили свидетелей, опросили саму Безбородову, а также маму мальчика, поэтому информация о ее невиновности звучит абсурдно, резюмировал адвокат.

Ранее сообщалось, что семилетний сын Пьехи получил травмы в результате нападения женщины из соседнего дома в поселке Рощино Ленинградской области. Об инциденте сообщила бывшая жена певца Наталья. По ее словам, Безбородову разозлила детская шалость мальчика, который попытался проткнуть карандашом ее надувной бассейн в отместку за то, что она не разрешила ему общаться с ее маленьким сыном, отдыхающим неподалеку.

Впоследствии СК возбудил против женщины уголовное дело по статье 115 УК РФ - «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», дальше возможна переквалификация, после того как Петю выпишут из больницы.