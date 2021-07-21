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В отношении напавшей на сына Стаса Пьехи женщины возбуждено уголовное дело

Валентина Пескова
22:17 21.07.2021
Женщина, отдыхавшая со своей семьею в коттеджном пансионате в Ленинградской области, ударила 7-летнего ребенка после безобидной шалости мальчика.
В отношении напавшей на сына Стаса Пьехи женщины возбуждено уголовное дело
© Фото: Anatoly Lomohov Russian Look Globallookpress
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Следователи СК РФ возбудили уголовное дело против женщины, которая отшвырнула 7-летнего сына певца Стаса Пьехи в коттеджном комплексе для отдыхающих в Ленинградской области после того, как мальчик попытался проткнуть карандашом надувной бассейн ее семейства.

«СК возбудил уголовное дело по статье 115 УК РФ - Умышленное причинение легкого вреда здоровью, дальше возможна переквалификация, после того как Петю выпишут из больницы», - цитирует РИА Новости адвоката семьи певца Сергея Жорина.

О том, как неожиданно агрессивно повела себя взрослая женщина, сообщила бывшая жена певца Стаса Пьехи - Наталья. Мать мальчика написала в соцсети, что ее сына Петра и маму «избили среди бела дня» на глазах у других людей. Как пояснила Наталья, незнакомую ей туристку взбесила детская шалость мальчика, который попытался проткнуть ее надувной бассейн в отместку за то, что она не разрешила ему общаться с ее маленьким сыном, отдыхающим неподалеку.

Проживающая в соседнем коттедже женщина подошла к ребенку и схватила его за руку, отшвырнув на землю. Прибежавшая на крики внука бабушка также получила от нее сильный удар по руке.

Позже в СМИ сообщили, что нападавшая якобы является женою известного футбольного арбитра Владислава Безбородова. Стас Пьеха уже выразил благодарность главе СК РФ Александру Бастрыкину, что тот взял расследование дела под личный контроль.

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