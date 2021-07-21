В стране и мире Адвокат раскрыл детали нападения на сына Стаса Пьехи Алена Миронова Ранее появилась информация о том, что в коттеджном поселке Рощино в Ленинградской области на сына Стаса Пьехи напала жена футбольного судьи Владислава Безбородова. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: wolfieha, instagram Читайте нас на: Адвокат Сергей Жорин рассказал «Звезде» о деталях нападения на семилетнего сына Стаса Пьехи. «В данный момент Петя находится в больнице. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. На данный момент у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, гематомы и ушибы на теле. Проверку проводит Следственный комитет. Я думаю, что в ближайшее время будет назначена судмедэкспертиза, чтобы установить степень тяжести вреда здоровью. Мы рассчитываем, что будет возбуждено уголовное дело, и виновные понесут наказание», - отметил адвокат. Жорин обратил внимание, что, в зависимости от степени тяжести вреда здоровью не исключена вероятность назначения наказания, связанного с лишением свободы, однако это, в любом случае, определит суд. «Для нас важно добиться возбуждения уголовного дела. И уже в рамках следствия будут все необходимые обстоятельства установлены...С нами никто не контактировал, мы тоже ни с кем не контактировали, но в данном случае, наверное, извинения..ну странно было, тем более, что, как видно из видео, женщина нисколько не сожалеет о том, что сделала и даже утверждает, что "бабушку вообще надо было убить" - это цитата ее. И ей кажется, что применение насилия в отношении ребенка оправдано. Она объясняет, почему она напала на ребенка. Мне кажется, что в сознании этой женщины все логично, и скорее всего она даже не понимает, в чем претензии к ней. Ну Петя испортил бассейн и, как считает женщина, она отреагировала адекватно, поэтому вряд ли она захочет извиниться, но в любом случае проходит доследственная проверка и мы надеемся, что уголовное дело будет возбуждено», - подчеркнул адвокат. Ранее появилась информация о том, что в коттеджном поселке Рощино в Ленинградской области на сына Стаса Пьехи напала жена футбольного судьи Владислава Безбородова. Более того, пострадала также и бабушка мальчика. Причиной конфликта стал надувной бассейн Безбородовых, который сын Пьехи якобы проткнул карандашом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика