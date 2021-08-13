«Второе рождение»: стали известны новые подробности о состоянии МакSим

Певица МакSим, которая несколько недель находилась в состоянии искусственной комы, идет на поправку, и постепенно приходит в себя. Об этом сообщил источник телеканала «Звезда», который посещал артистку в больнице.

«Она радуется, что она выжила, любой бы человек радовался. Ходит, сидит, разговаривает, позитивная. Второе рождение. Знаете, когда человек первый раз рождается, он ничего не помнит, маленький. Еще не знает, как этот мир понимать. А она родилась и все помнит. И что дети есть, и что песни есть», - сказал собеседник.

МакSим была госпитализирована в середине июня вскоре после концерта. У нее выявили пневмонию. Состояние певицы резко ухудшалось, из-за чего ее пришлось ввести в искусственную кому. В среду, 11 августа, МакSим опубликовала в своем Instagram новый пост, в котором поблагодарила медиков за то, что спасли ее.