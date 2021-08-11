МакSим опубликовала первое фото из больницы после комы

Певица МакSим, которая несколько недель провела в искусственной коме, опубликовала первую фотографию из больницы.

На снимке в Instagram запечатлен медицинский работник в защитном костюме, разрисованном в честь артистки. Певица была тронута таким сюрпризом и написала слова благодарности.

«Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света. Возятся с каждым как с родным!» - отметила она.

МакSим была госпитализирована в середине июня вскоре после концерта. У нее выявили пневмонию. Состояние певицы резко ухудшалось, из-за чего ее пришлось ввести в искусственную кому. На этой неделе МакSим перевели из реанимации в обычную палату.

Ранее артистка опубликовала в Instagram первый пост. Певица сообщила, что была удивлена тем, что провела в коме почти месяц.