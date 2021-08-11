В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ухудшения метеорологических условий. Соответствующее сообщение распространил Гидрометцентр.

«Желтый - погода потенциально опасна», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

По прогнозам синоптиков, предупреждение из-за грозы, дождя и ветра будет действовать до 11:00 четверга. Отмечается, что порывы ветра при грозе могут достигать 12-17 метров в секунду.

Ранее москвичей предупредили о том, что 12 августа может стать самым дождливым днем с начала века. В ночь на четверг может выпасть 10-15 миллиметров осадков.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе. По данным синоптиков, на всей территории страны температура будет около или выше нормы.

