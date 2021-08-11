Москвичей ожидает самый дождливый день с начала века

В Москве этот четверг может стать самым дождливым 12 августа с начала века. Об этом предупредили в столичном метеобюро.

«Сильные дожди ожидаются в ночь на четверг, не исключается, что 12 августа за счет ночи станет самым дождливым 12 августа в этом XXI веке», - сказала РИА Новости главный специалист Татьяна Позднякова.

Она отметила, что в ночь на четверг может выпасть 10-15 миллиметров осадков.

На сайте столичного главка МЧС уточняется, что в эту ночь ожидаются грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду. В связи с непогодой водителям рекомендуют избегать внезапных маневров и снизить скорость.

Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточное дежурство поставлены 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов. Электросетевые организации получили предписание подготовить источники аварийного питания на случай удара стихии.