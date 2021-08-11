В мэрии Новороссийска оценили ущерб от разлива нефти

В пресс-службе мэрии Новороссийска сообщили «Звезде», что занимаются постоянным мониторингом зоны разлива нефти, а также береговой и пляжной территорий.

«(Специалисты. - Прим. ред.) выходят на квадроциклах в море и делают визуальный осмотр водной глади. Также, как орган местного самоуправления, мы запросили соответствующий комментарий у надзорных ведомств. И сегодня в территориальном отделении Роспотребнадзора Краснодарского края по Новороссийску ответили, что они взяли пробы морской воды на предмет того, чтобы исследовать их по содержанию загрязняющими веществами», - уточнили в пресс-службе.

В мэрии города также уточнили, что в настоящее время нет оснований для того, чтобы закрыть пляжи или ограничить их посещение - они работают в штатном режиме.

«На этот час прибрежная зона по видимой визуальной оценке остается чистой. Мониторинг не останавливается», - отметили в пресс-службе.

В мэрии Новороссийска подчеркнули, что ждут официальных комментариев от Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) по поводу разлива нефти во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphon.

Ранее стало известно, что по факту разлива нефти у Новороссийска СК РФ возбудил дело о загрязнении морской среды.

Инцидент с разливом нефтепродуктов у побережья Новороссийска произошел 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства Каспийского трубопроводного консорциума. Сразу после произошедшего в пресс-службе последнего заявили, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров, а ее общий объем составляет примерно 12 кубометров.

В Российской академии наук сочли изначально заявленный объем утечки заниженным. По мнению главного научного сотрудника Института океанологии РАН Андрея Костяного, необходимо учитывать объемы утечки, которые до конца не известны. Но согласно данным спутниковых снимков Института космических исследований РАН, нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров, что в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось ранее.