В РАН оценили масштабы утечки нефти с танкера у побережья Новороссийска

Оценить истинный масштаб розлива нефтепродуктов у побережья Новороссийска очень сложно. Необходимо учитывать целый ряд факторов, от времени до направления течения. В любом случае, заявленные 200 квадратных метров - слишком малая площадь для подобного инцидента. Об этом «Звезде» рассказал главный научный сотрудник института океанологии РАН Андрей Костяной.

«Информацию про 200 квадратных метров они дали в день разлива. Это было 7 числа. Дальше у них было сказано, что объемы устанавливаются. Окончательную цифру они так и не дали. Мы не знаем, сколько времени продолжалась утечка. Нефтяная пленка разносится, плюс ночью был шторм. В среднем, мы считаем, что один куб нефти растекается на один квадратный километр площади воды», - сказал Костяной.

Ранее были опубликованы спутниковые снимки с места инцидента. На них видно огромное черное пятно на поверхности воды. Эксперт РАН призвал не паниковать, так как само пятно не отражает масштабов природной трагедии.

«То черное пятно, что на снимке, это не нефть черного цвета лежит на поверхности воды. Это радиолокационное изображение, фактически показывающее гашение мелкой ряби. Пленка гасит рябь и поверхность выглаживается. Спутник видит и представляет это в виде черного цвета», - отметил главный научный сотрудник РАН.

Сейчас эксперты собирают всю информацию и анализируют спутниковые снимки. В Росприроднадзоре с выводами пока тоже не спешат. В ведомстве ждут подробностей инцидента.

«Росприроднадзор проведет расчет ущерба после того, как будет установлена производительность оборудования и время истечения жидкости. При необходимости, будет сделан анализ общего количества собранного нефтепродукта», - заявила пресс-секретарь ведомства Юлия Непоседова.

Инцидент с розливом нефтепродуктов у побережья Новороссийска произошел 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства Каспийского трубопроводного консорциума. Сразу после произошедшего в пресс-службе последнего заявили, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров, а ее общий объем составляет примерно 12 кубометров.