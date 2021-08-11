После разлива нефти у Новороссийска возбуждено уголовное дело

После разлива нефти у Новороссийска возбуждено дело о загрязнении морской среды. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Павел Выменец инициировал передачу уголовного дела по факту разлива нефтепродуктов в районе морского порта Новороссийска, возбужденного органами внутренних дел по ч. 1 ст. 252 УК РФ ("Загрязнение морской среды"), для дальнейшего расследования следственными органами СК России», - говорится в сообщении.

Уточняется, что 7 августа 2021 года на морском терминале консорциума в Южной Озереевке при погрузке на выносном причальном устройстве (ВПУ №1) танкера Minerva Symphony произошел разлив нефти в акваторию Черного моря.

В ведомстве отметили, что продолжается исследование полученных ранее проб, а также назначена экологическая судебная экспертиза. На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в СК.

Ранее в социальных сетях появились кадры с места разлива нефти под Новороссийском.

В пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума в свою очередь заявили, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров, а ее общий объем составляет примерно 12 кубометров.

При этом, как считает главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной, заявленные 200 квадратных метров - слишком малая площадь для подобного инцидента. Оценить истинный масштаб разлива нефтепродуктов у побережья Новороссийска очень сложно. Необходимо учитывать целый ряд факторов, от времени до направления течения.