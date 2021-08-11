ВОЗ может одобрить «Спутник V» к сентябрю

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает одобрить «Спутник V» к середине сентября. Об этом заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

«Мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября», - сообщила она на брифинге.

Симао уточнила, что в настоящее время проводятся необходимые юридические процедуры. Кроме того, специалисты начали анализировать российскую вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX - программы, согласно которой страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств.

«Спутник V» был зарегистрирован ровно год назад, 11 августа 2020 года. Вакцина была разработана НИЦ имени Гамалеи при участии Министерства обороны России.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что нежелательные реакции, которые якобы могут проявиться через некоторое время после вакцинации препаратом «Спутник V», исключены. По словам ученого, вакцина не размножается в организме человека и не способна повлиять на его ДНК или привести к возникновению онкологических заболеваний.