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В РФПИ назвали «Спутник V» одной из самых безопасных и эффективных в мире вакцин против COVID-19

Роман Захаров
14:29 11.08.2021
Сегодня исполняется год со дня регистрации первой в мире вакцины против коронавирусной инфекции.
В РФПИ назвали «Спутник V» одной из самых безопасных и эффективных в мире вакцин против COVID-19
© Фото: Cover Images Keystone, Press Agency, Globallookpress
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Российская вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность и эффективность. Соответствующее заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев по случаю годовщины с момента регистрации препарата.

«Вакцина "Спутник V" доказала свою безопасность и высокую эффективность как один из ведущих мировых препаратов для борьбы с коронавирусом», -  заявил он.

Ранее директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что нежелательные реакции, которые, как многие опасаются, якобы могут проявиться через некоторое время после вакцинации препаратом «Спутник V», исключены. По словам ученого, вакцина не размножается в организме человека, и поэтому она не способна повлиять на его ДНК или привести к возникновению онкологических заболеваний.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что «Спутник V» показывает наиболее эффективные результаты в профилактике коронавирусного штамма «дельта»

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