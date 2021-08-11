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Гинцбург исключил отсроченные нежелательные реакции после вакцинации «Спутником V»

Роман Захаров
11:50 11.08.2021
По словам ученого, вакцина не размножается в организме человека, и поэтому она не способна повлиять на его ДНК или привести к возникновению онкологических заболеваний.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: РИА Новости
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Нежелательные реакции, которые, как многие опасаются, якобы могут проявиться через некоторое время после вакцинации препаратом «Спутник V», исключены. Такое заявление сделал директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Исходя из того, как сконструирован "Спутник V", это (отсроченные нежелательные реакции. - Прим. ред.) исключено. Как я не раз говорил и мои коллеги-разработчики не раз рассказывали об этом, "Спутник V" не является живой вакциной», - сказал он.

Ученый объяснил, что вакцина не размножается в организме человека, и поэтому она не способна повлиять на его ДНК или привести к возникновению онкологических заболеваний. Также, по его словам, наследственная функция препаратом тоже не затрагивается.

«Даже теоретически исключены возможности влияния данной вакцины на наследственность человека», - подчеркнул Гинцбург.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что российский препарат «Спутник V» показывает наиболее эффективные результаты в профилактике коронавирусного штамма «дельта»

Напомним, сегодня «Спутнику V» исполняется год. Вакцина была разработана и зарегистрирована первой в мире и за это время показала свою эффективность в борьбе с опасной инфекцией. 

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