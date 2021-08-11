Гигантское масляное пятно: в Сети публикуют кадры с места разлива нефти под Новороссийском

В социальных сетях появились кадры с места разлива нефти под Новороссийском. Инцидент произошел 7 августа во время закачки топлива на греческий танкер Minerva Symphony.

«Огромное количество нефти попало в Черное море в районе Новороссийска», - говорится в одном из пабликов в Instagram.

В пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциум заявили, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров, а ее общий объем составляет примерно 12 кубометров.

При этом, как считает главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной, заявленные 200 квадратных метров - слишком малая площадь для подобного инцидента. Оценить истинный масштаб разлива нефтепродуктов у побережья Новороссийска очень сложно. Необходимо учитывать целый ряд факторов, от времени до направления течения.