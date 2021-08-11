«Тесты отрицательные»: вылечившийся от COVID-19 Стеклов рассказал о болезни

Актер театра и кино, народный артист РФ Владимир Стеклов в беседе со «Звездой» сообщил, что он вылечился от коронавируса и его выписали из больницы. Артист отметил, что чувствует себя отлично, а также рассказал о последствиях болезни.

«Очень надеюсь, что все благополучно. Будем надеяться, что все позади», - сказал Стеклов.

По его словам, все показатели в норме, а все тесты на коронавирус отрицательные.

«Я еще не дома, меня еще везут. Но уже все позади, все ПЦРы хорошие, все показатели в норме и все тесты отрицательные», - добавил актер.

О госпитализации артиста с COVID-19 стало известно в конце июля. Позже дочь актера Агриппина Стеклова рассказала «Звезде», что ее отец чувствует себя хорошо - дышит самостоятельно, без ИВЛ.

Владимиру Стеклову 73 года. Он снялся более чем в 130 фильмах различных жанров. Впервые он появился на экранах в 1983 году в картине «Ураган приходит неожиданно». С тех пор актер начал активно сниматься в кино. В частности, он участвовал в таких проектах, как «Трава под снегом», «Ласковый май», «Брат за брата», «Обитель».