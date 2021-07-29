Дочь Стеклова рассказала о самочувствии госпитализированного актера

Народный артист РФ, актер театра и кино Владимир Стеклов, ранее госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя хорошо. Об этом «Звезде» рассказала его дочь, актриса театра «Сатирикон» Агриппина Стеклова.

Кроме того, она прокомментировала сообщения ряда СМИ о том, что у актера диагностировали 50-процентное поражение легких. Стеклова заявила, что впервые слышит такую информацию и что ее отец дышит самостоятельно, без ИВЛ.

«Я не владею такой информацией про 50%. Первый раз слышу. Он очень хорошо себя чувствует. Все прекрасно», - сказала она.

Артистка добавила, что Стеклов лег в больницу накануне, чтобы «перестраховаться».

Стеклову 73 года. Он снялся более чем в 130 фильмах различных жанров. Впервые он появился на экранах в 1983 году в картине «Ураган приходит неожиданно». С тех пор актер начал активно сниматься в кино. В частности, он участвовал в таких проектах, как «Трава под снегом», «Ласковый май», «Брат за брата», «Обитель».