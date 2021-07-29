Артист Владимир Стеклов госпитализирован в Москве

Народный артист РФ, актер театра и кино Владимир Стеклов госпитализирован в Москве с COVID-19. Об этом РИА Новости рассказала его представитель.

«Да, он госпитализирован, его увезли на скорой», - сказала она.

Стеклову 73 года. Он снялся более чем в 130 фильмах различных жанров. Впервые он появился на экранах в 1983 году в картине «Ураган приходит неожиданно». С тех пор актер начал активно сниматься в кино. В частности, он участвовал в таких проектах, как «Трава под снегом», «Ласковый май», «Брат за брата», «Обитель».