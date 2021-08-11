Путин поручил главе МЧС лично отправиться в Якутию для помощи в тушении пожаров

Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву лично вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой сил МЧС, борющейся с пожарами. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Накануне Путин дал поручение Зиничеву нарастить группировку сил и средств для тушения природных пожаров в Якутии. В регионе сейчас действует режим чрезвычайной ситуации. По данным оперштаба, за прошедшие сутки на территории республики ликвидированы 20 пожаров на площади 122,3 тысячи гектаров.

К тушению лесных пожаров в Якутии приступила и спецтехника ВВО. Ее используют для расчистки завалов, подвоза воды и оборудования, а также для прокладки минерализованных полос.