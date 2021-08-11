Спецтехника ВВО приступила к тушению лесных пожаров в Якутии

Специальная инженерная техника ВВО приступила к работе над тушением лесных пожаров в Якутии. Ранее она прибыла для усиления сводных отрядов инженерных подразделений, работающих в регионе.

Среди прибывшей техники - путепрокладчики БАТ-2 и легкобронированные тягачи МТЛБ. Эшелон с техникой прибыл на станцию Нижний Бестях, где произошла перегрузка на тралы для последующей перевозки в районы выполнения задач.

Технику используют для расчистки завалов, подвоза воды и оборудования, а также для прокладки минерализованных полос. Специальные инженерные машины необходимы, поскольку задачи выполняются в труднодоступных районах.

За последние сутки военные инженеры ВВО ликвидировали остаточные очаги пожара площадью около шести гектар. Также они провели оборудование двух участков минерализованных полос протяженностью более 1200 метров.