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Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии

Ян Брацкий
10:53 10.08.2021
Кроме того, глава государства распорядился подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от природных пожаров.
Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии
© Фото: РИА Новости
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Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение главе МЧС РФ Евгению Зиничеву нарастить группировку сил и средств для тушения природных пожаров в Якутии. Кроме того, глава государства предложил руководителю региона подготовить предложения об оказании дополнительной поддержки пострадавшим в результате разгула стихии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин поручил министру Зиничеву увеличить группировку, сосредоточенную на тушении пожаров в Якутии», - говорится в сообщении.

Сейчас в Якутии действует режим ЧС регионального характера. Регион охвачен природными пожарами. Несмотря на все усилия пожарных, огонь продолжает распространяться, один из очагов порывистый ветер гонит в сторону Якутска.

Жители же отдаленных районов, находящееся в основной группе риска, пытаются всеми возможными способами спасти свое имущество. Дымом от якутских пожаров затянуло огромную территорию от Забайкалья до Западной Сибири и Южного Урала. 

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