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Ученые рассказали об истинных масштабах разлива нефти у Новороссийска

Роман Захаров
10:44 11.08.2021
Российские специалисты опубликовали результаты анализа спутниковых снимков.
Ученые рассказали об истинных масштабах разлива нефти у Новороссийска
© Фото: iki.cosmos.ru
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Площадь пятна от выброса нефтепродуктов вблизи Новороссийска составила 80 квадратных километров, а не 200 квадратных метров, как ранее сообщила пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума. Это следует из спутниковых снимков, которые были проанализированы российскими учеными.

«Разлив значительно больше заявленного, поскольку площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 квадратных километров. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Института космических исследований РАН.

Радиолокационный снимок сделал 8 августа 2021 года спутник Sentinel-1. Сам выброс случился 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства Каспийского трубопроводного консорциума. Сразу после произошедшего в пресс-службе последнего заявили, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров, а ее общий объем составляет примерно 12 кубометров.

В Институте космических исследований РАН также рассказали, что ученые продолжают анализ спутниковых и метеорологических данных.

Стоит отметить, что указанные выше данные - от 8 августа, более свежая информация со спутников к настоящему моменту оглашена не была.

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