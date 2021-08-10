Представительница МакSим назвала возможную дату первого концерта певицы

Певица МакSим, которая несколько недель провела в искусственной коме, не будет давать концерты еще как минимум год. Об этом сообщила ее представительница.

«Марина никуда не может ходить физически, она очень слабая, сама ходит еле-еле с очень сильными головокружениями. Концертов, новых песен не будет как минимум год - врачи строго запретили даже заниматься спортом», - уточнила она РИА Новости.

Также представительница артистки сообщила, что у МакSим очень слабые легкие, на восстановление уйдет долгое время.

Напомним, что накануне певицу перевели из обычной палаты в реанимацию. Тогда же МакSим впервые за долгое время обратилась к поклонникам, заявив, что думала, что провела в коме всего два дня.