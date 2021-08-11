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Мурашко назвал процент эффективности «Спутника V» против штамма «Дельта»

Роман Захаров
09:55 11.08.2021
Также министр здравоохранения сообщил, что вакцина более чем на 95% защищает от тяжелых случаев течения COVID-19.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Илья Наймушин, РИА Новости
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Российский препарат «Спутник V» показывает наиболее эффективные результаты в профилактике коронавирусного штамма «Дельта». Соответствующее заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня вакцина "Спутник V" показывает наиболее эффективные результаты по профилактике, по борьбе с дельта-штаммом. Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%, это уже российские данные», - сообщил министр.

Также, по его словам, вакцина более чем на 95% защищает от тяжелых случаев течения COVID-19.

Напомним, сегодня российскому «Спутнику V» исполняется год. Препарат был разработан и зарегистрирован первым в мире и за это время показал свою эффективность в борьбе с опасной инфекцией.

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