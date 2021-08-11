Росприроднадзору поручено оценить масштаб разлива нефтепродуктов у Новороссийска

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить масштаб разлива нефтепродуктов у побережья Новороссийска и проверить информацию, представленную Российской академией наук, о занижении объемов разлива топлива.

«Зампред правительства Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить масштаб разлива нефтепродуктов и проверить информацию, представленную Российской академией наук, о занижении объемов разлива топлива. Кроме того, Виктория Абрамченко поручила руководству Росприроднадзора взять под личный контроль ход ликвидационных работ и восстановление водной среды», - рассказала «Звезде» пресс-секретарь Абрамченко.

Инцидент с разливом нефтепродуктов у побережья Новороссийска произошел 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства Каспийского трубопроводного консорциума. Сразу после произошедшего в пресс-службе последнего заявили, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров, а ее общий объем составляет примерно 12 кубометров.

В Российской академии наук сочли изначально заявленный объем утечки заниженным. По мнению главного научного сотрудника Института океанологии РАН Андрея Костяного, необходимо учитывать объемы утечки, которые до конца не известны.