На Кубани вступили в силу новые правила заселения в отели

Новые правила для заселяющихся в отели на Кубани вступили в силу с 1 августа. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с обострившейся эпидемиологической обстановкой.

Краевые власти решили ужесточить правила для туристов — при заселении в гостиницы теперь будут требовать справку о перенесенном заболевании (только в случае, если с момента выздоровления прошло не более полугода), сертификат о вакцинации либо справку о медотводе от прививки вместе с отрицательным ПЦР-тестом. В июле на курорты Кубани можно было приезжать с отрицательным результатом теста на коронавирус, сертификатом о вакцинации, справкой о прохождении первого этапа вакцинации или о перенесенном заболевании в последние полгода.

Сделать прививку также возможно на отдыхе при предъявлении только отрицательного результата ПЦР-теста — в течение трех дней с момента заселения. Если же турист даст свое согласие, а затем уклонится от вакцинации, ему грозит штраф до 30 тысяч рублей по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

Ранее условия пребывания на курортах ужесточили власти Кипра.