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Власти Кипра ужесточили условия пребывания для туристов

Кира Тило
20:54 30.07.2021
Правительство страны заявило об усилении коронавирусных ограничений в целях борьбы с распространением заболеваний.
Власти Кипра ужесточили условия пребывания для туристов
© Фото: pixabay.com
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Для туристов Кипра изменили условия пребывания. Об этом сообщается на сайте правительства республики. Отмечается, что новые меры будут продлены до конца августа.

«Это меры социальной защиты, меры социальной чувствительности, меры социальной ответственности. Это решения, которые уважают выбор каждого гражданина. Совет Министров решил продлить действие настоящего Постановления до 31 августа 2021 года», — говорится в сообщении.

С 1 августа вводятся новые меры по борьбе с распространением вируса, которые касаются не только местных жителей, но и гостей республики. Особое внимание уделено пропускам SafePass, которые подтверждают, что его владелец не является носителем коронавируса. Теперь его нужно предъявлять в больницах и торговых заведениях, где одновременно собирается более 10 человек.

Сегодня утром стало известно, что в Москве отменяется обязательное ношение перчаток в общественных местах. Однако масочный режим будет сохраняться до тех пор, пока количество новых случаев COVID-19 не уменьшится до минимума.

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