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В оперштабе рассказали о последствиях отказа от прививки для туристов на Кубани

Анна Касаткина
22:09 14.07.2021
Гостиницы за отказ вакцинироваться выселить человека не могут.
В оперштабе рассказали о последствиях отказа от прививки для туристов на Кубани
© Фото: Виталий Тимкив РИА Новости
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Отели Краснодарского края не могут выселить уклоняющихся от вакцинации туристов, однако за несоблюдение подписанного согласия на прививку туристам грозит штраф до 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в регионе.

«Отель не уполномочен предпринимать такие действия», – заявили в оперштабе в ответ на вопрос, могут ли туриста выселить из гостиницы за отказ вакцинироваться.

В то же время ответственность за нарушение подписанного добровольного согласия на прививку лежит на туристе – такие действия подпадают под статью 20.6.1 КоАП РФ и грозят туристу штрафом в размере до 30 тысяч рублей, уточняет РИА Новости.

С 1 августа прибывающим на Кубань туристам без сертификата о вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом, необходимо предоставить добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней после заезда в отель. Ранее в администрации Краснодарского края объяснили, что отдыхающие должны самостоятельно обратиться к врачам в течение этого срока.

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