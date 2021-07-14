В оперштабе рассказали о последствиях отказа от прививки для туристов на Кубани
Отели Краснодарского края не могут выселить уклоняющихся от вакцинации туристов, однако за несоблюдение подписанного согласия на прививку туристам грозит штраф до 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в регионе.
«Отель не уполномочен предпринимать такие действия», – заявили в оперштабе в ответ на вопрос, могут ли туриста выселить из гостиницы за отказ вакцинироваться.
В то же время ответственность за нарушение подписанного добровольного согласия на прививку лежит на туристе – такие действия подпадают под статью 20.6.1 КоАП РФ и грозят туристу штрафом в размере до 30 тысяч рублей, уточняет РИА Новости.
С 1 августа прибывающим на Кубань туристам без сертификата о вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом, необходимо предоставить добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней после заезда в отель. Ранее в администрации Краснодарского края объяснили, что отдыхающие должны самостоятельно обратиться к врачам в течение этого срока.