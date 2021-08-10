Пульмонолог оценил сообщения о переводе МакSим в обычную палату

«Конечно, пациенты после ЭКМО - это очень тяжелые пациенты. Выздоровление (МакSим - прим. ред.) произошло небыстро. Насколько я помню информационные сообщения, порядка двух недель назад ее только сняли с ЭКМО, она пришла в сознание. То что сейчас ее перевели в палату - соответствует срокам», - объяснил специалист.

Перевод певицы МакSим в обычную палату после отключения от ЭКМО - соответствует срокам. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

Читать далее

/news/next/?referer=/news/2021810849-c92PS.html&date=2021-08-10 08:49:01

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.