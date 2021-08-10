Пульмонолог оценил сообщения о переводе МакSим в обычную палату
Специалист Вячеслав Овечкин напомнил, что пациенты после ЭКМО являются тяжелыми пациентами.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
Перевод певицы МакSим в обычную палату после отключения от ЭКМО - соответствует срокам. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.
«Конечно, пациенты после ЭКМО - это очень тяжелые пациенты. Выздоровление (МакSим - прим. ред.) произошло небыстро. Насколько я помню информационные сообщения, порядка двух недель назад ее только сняли с ЭКМО, она пришла в сознание. То что сейчас ее перевели в палату - соответствует срокам», - объяснил специалист.
Ранее генеральный директор исполнительницы Маргарита Соколова сообщила, что врачи приняли решение перевести МакSим из реанимации в обычную палату. Сама певица после выхода из комы опубликовала пост в своем Instagram, где поблагодарила врачей и всех, кто переживал за нее.