Певицу МакSим переводят в обычную палату

Радостная новость для всех поклонников певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим. Генеральный директор исполнительницы Маргарита Соколова сообщила, что артистка пошла на поправку и вскоре будет переведена из реанимации в обычную палату. Дата окончательной выписки исполнительницы пока не называется, но врачи преисполнены оптимизма и называют происходящее не иначе как чудом.

«Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, еще потребуется длительное восстановление. Силы необходимо восполнять, энергии еще недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться», - написала Соколова на своей странице в Instagram.

Директор певицы выразила глубокую благодарность врачам, которые боролись за жизнь и здоровье МакSим. Исполнительница хитов «Знаешь ли ты» и «Научусь летать» была госпитализирована в июне в тяжелом состоянии с 40% поражением легких.

Певица МакSим стала широко известной в середине 2000-х годов после выхода альбома «Трудный возраст». У нее есть две дочери от предыдущих браков - 12-летняя Александра Луговцова и 6-летняя Мария Петрова.