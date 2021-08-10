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Врач назвал три главных признака сердечного приступа

Анна Назайкина
03:40 10.08.2021
Одним из симптомов поражения сердца является нарушение его ритма, которое может проявляться очень по-разному, рассказал Павел Хорошев.
Врач назвал три главных признака сердечного приступа
© Фото: Michaela Begsteiger, imageBROKER, Globallookpress
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Невролог Павел Хорошев в беседе со «Звездой» назвал три главных признака того, что у человека произошел сердечный приступ. Первым сигналом такого опасного состояния является болезненное ощущение в груди, напоминающее давление плиты.

«Это самый верный, самый точный признак того, что есть ишемия, возможно даже инфаркт миокарда. Если есть ощущение плиты на груди, то речь идет либо о временной ишемической атаке миокарда, либо может быть уже в ходу инфаркт развивается», - объяснил он.

Вторым важным признаком поражения сердца является нарушение сердечного ритма, которое может проявляться очень по-разному.

«Это может быть ощущение кувыркания сердца, это может фибрилляция, то есть частота может увеличиваться до 300 ударов в минуту. Это, скорее, даже не ритм сердца, а агония», - сказал специалист.

Третьим признаком по значимости признаком является ощущение боли в спине, отметил Хорошев.

«Примерно под левой лопатой. Если провести от угла левой лопатки вниз линию до нижнего края лопатки, то в этом месте, ближе к позвоночнику, может возникать боль. Возникает она не всегда, примерно в 40% случаев», - предупредил медик.

По словам врача, если наряду с ощущение плиты на груди, с нарушением сердцебиения есть еще и ощущение жжения или тупой боли сзади под левой лопаткой , это, скорее всего, говорит о том, что у человека случился сердечный приступ.

Ранее невролог объяснил «Звезде», почему руки могут быть холодными. По словам специалиста, такое явление всегда говорит о спазме сосудов.

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