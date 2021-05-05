Холодные руки оказались признаком серьезного заболевания

Невролог Павел Хорошев в разговоре со «Звездой» объяснил, почему руки могут быть холодными. По словам специалиста, такое явление всегда говорит о спазме сосудов.

«Холодные руки - это спазм сосудов. Другой причины быть не может. Но причина этого спазма может быть самая разнообразная. Это может быть патологическая реакция на холод, как одна из причин - болезнь Рейно», - рассказал врач.

Кроме того, как добавил медик, холодные руки могут являться реакцией организма на какие-то лекарственные препараты, а также на падение давления.

«Если по какой-то причине у человека снизилось давление, организм думает о том, что где-то у него возникла серьезная потеря крови. Возникает спазм сосудов конечностей для того, чтобы ограничить приток крови в них, пожертвовать ими временно. Спазм достаточно силен для того, чтобы руки стали холодными», - пояснил невролог.

Ранее Хорошев рассказал «Звезде», почему важно следить за вязкостью крови. Он отметил, что людям до 45 лет достаточно сдавать общий анализ крови раз в год, чтобы успеть «поймать» множество потенциальных онкологических заболеваний.