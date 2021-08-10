Байден заявил, что не сожалеет о выводе войск США из Афганистана

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, не испытывает сожалений относительно решения вывести войска из Афганистана, несмотря на начавшееся ранее активное наступление талибов* (террористическая организация, запрещенная в РФ).

«Мы продолжим соблюдать наши обязательства, но я не жалею о своем решении», - сказал американский лидер журналистам.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США, несмотря на провал своих действий в Афганистане, пытаются закрепиться в Центральной Азии. Кроме того, глава оборонного ведомства добавил, что Вашингтон, выводя свои воинские контингенты из Афганистана, одновременно пытается создать в ряде стран логистические центры и базы для вывода техники.

В мае стало известно, что США и НАТО начали выводить войска из ряда баз в Афганистане. Как уточняется, базы Штатов и НАТО будут переданы властям Афганистана. Согласно озвученным планам, вывод войск из страны будет окончательно завершен до конца августа.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная в РФ.