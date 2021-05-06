Военные США рассказали о процессе вывода войск из Афганистана

Командование Вооруженных сил США намерено вывести войска из Афганистана к сентябрю, согласно намеченному плану. Об этом заявил глава Комитета начштабов Марк Милли.

«Я не хочу публично называть точные даты наших основных этапов, потому что есть множество факторов, которые будут влиять на конечный результат… С момента начала процесса вывода не было совершено ни одного нападения на силы США и коалиции», - отметил Милли.

Глава Пентагона Ллойд Остин также заявил, что вывод войск идет по утвержденному порядку. На текущий момент нет причин предполагать, что он может задержаться.

«До сих пор вывод войск из Афганистана проходит по плану», - цитирует ТАСС слова Остина, сказанные им в ходе брифинга в Пентагоне.

Ранее стало известно, что США и НАТО начали выводить войска из ряда баз в Афганистане. Как уточняется, базы Штатов и НАТО будут переданы властям Афганистана. Согласно озвученным планам Пентагона, вывод войск из страны будет окончательно завершен к 11 сентября.