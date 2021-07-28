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Шойгу заявил, что США проиграли все в Афганистане, но хотят закрепиться в Центральной Азии

14:39 28.07.2021
Шойгу заявил, что США проиграли все в Афганистане, но хотят закрепиться в Центральной Азии
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Соединенные Штаты Америки, несмотря на провал своих действий в Афганистане, пытаются закрепиться в Центральной Азии. Об этом заявил в среду глава российского военного ведомства Сергей Шойгу, комментируя решение американских властей вывести часть военных из этой страны.

«Зачем вы выходите, если вы становитесь тут же за забором и, образно говоря, сквозь щели пытаетесь наблюдать, что же там происходит? Зачем уходить? Для того, чтобы остаться буквально на границе? Ответ очевиден совершенно: это попытка закрепиться в Центральноазиатском регионе. Естественно, проиграв все, что можно было проиграть в Афганистане», - сказал Шойгу.

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