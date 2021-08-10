СМИ: Карпин раскрыл подробности встречи с Дзюбой

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин провел встречу в Санкт-Петербурге с игроками «Зенита», в том числе и с нападающим Артемом Дзюбой. Об этом сообщает Eurostavka.

«Со всеми ребятами (разговаривали – Прим. ред.) около часа, как и с Дзюбой. Если отдельно по Артему — час десять. Ничего сверхъестественного. Встреча пошла ровно так же, как и со всеми другими игроками, с которыми встречался ранее — поговорили о том, что мне было важно», – отметил Карпин.

Также, по данным издания, помимо Дзюбы, главный тренер, общался с Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым.

Карпин подчеркнул, что встреча с игроками прошла продуктивно и что конфликт с Дзюбой исчерпан.

«Все, что было до этого, уже не важно. Надо смотреть вперед», – сказал он.

О назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России по футболу стало известно 23 июля. Уточняется, что контракт со специалистом рассчитан до конца 2021 года. Позже он объявил о том, что покидает тренерский пост футбольного клуба «Ростов». По словам Карпина, он вместе с руководством клуба принял решение отказаться от работы с двумя командами одновременно.