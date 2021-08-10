Главный врач больницы во Владикавказе задержан после ЧП с прорывом кислородной магистрали

Следователи задержали главного врача больницы во Владикавказе, где из-за прорыва кислородной трубы погибли девять больных коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Республике Северная Осетия - Алания.

«В рамках расследования уголовного дела задержан 58-летний главный врач больницы. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Также будет дана правовая оценка действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственных за произошедшее. Ход расследования происшествия находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета, уточнили в СК.

Трагедия во Владикавказе произошла вечером 9 августа. По последним данным, из-за аварии на кислородной станции погибли 11 человек.

Позже стало известно, что военнослужащие ЮВО доставили кислород в больницу Владикавказа.