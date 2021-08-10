Армия Военнослужащие ЮВО доставили кислород в больницу Владикавказа Роман Захаров Министр здравоохранения Северной Осетии поблагодарил Сергея Шойгу за поставку медицинского кислорода. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Военнослужащие аэродрома 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в городе Моздок (Северная Осетия - Алания), доставили кислород в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (РКБСМП) Владикавказа. Командование ЮВО приняло решение об оказании помощи республике силами аэродромной службы. «Хотел бы поблагодарить министра обороны РФ Сергея Шойгу за поставку медицинского кислорода, необходимого для лечения пациентов», - заявил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев. Колонна машин ЮВО из Моздока прибыла в РКБСМП, военнослужащие приступили к перекачке полутора тонн газообразного кислорода в накопители больницы. В составе колонны - унифицированная газозарядная станция высокого давления УГЗС.М-К и КамАЗ сопровождения. Военнослужащие выехали из Моздока в 08.00 по московскому времени. Унифицированные газозарядные станции УГЗС.М-К предназначены для зарядки бортовых систем воздушных судов Вооруженных сил Российской Федерации газообразным кислородом, азотом или воздухом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика