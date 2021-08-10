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После проверки больницы во Владикавказе полиция выявила техпроблемы и халатность в работе

Иван Линдеманн
17:24 10.08.2021
Врио главы региона заявил, что емкости с кислородом поступили в больницу, где произошло ЧП, около пяти-шести лет назад, по предварительным данным, без документов.
После проверки больницы во Владикавказе полиция выявила техпроблемы и халатность в работе
© Фото: РИА Новости
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В больнице Владикавказа, где в результате аварии на кислородной станции погибли пациенты, были зафиксированы технические недоработки и халатность. Об этом по итогам проверки правоохранителей сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Северная Осетия Сергей Меняйло.

«Там есть, по предварительному докладу всех надзорных структур, и техническая сторона вопроса, но есть и недоработки, халатность и должностных лиц», - сказал он на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РСО - Алания.

Также он заявил, что емкости с кислородом поступили в больницу, где произошло ЧП, около пяти-шести лет назад, по предварительным данным, без документов.

По словам Меняйло, в ближайшее время будет проведен аудит всех кислородных станций в республике. Для этого в регион приедет лицензированная компания. Кроме того, врио поручил укомплектовать больницы Северной Осетии кислородными станциями.

«Попрошу Минздрав в кратчайший срок сделать все, чтобы кислородные станции - это восемь тонн в сутки - были найдены, приобретены и установлены в соответствии со всеми техническими условиями», - добавил он.

Трагедия во Владикавказе произошла накануне. По последним данным, из-за аварии на кислородной станции погибли 11 человек.

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