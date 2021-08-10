Прописку в паспортах несовершеннолетних переведут в цифровой формат

В 2022 году регистрацию по месту жительства в паспортах несовершеннолетних переведут в электронный формат. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Она отметила, цифровая трансформация позволит перейти к проверке этих сведений с помощью федеральных реестров.

«Например, на первом этапе для несовершеннолетних регистрацию по месту жительства мы планируем перевести в электронный вид уже к середине 2022 года», – уточнила она в интервью «Российской газете».

Ранее стало известно, что отметки в паспортах о регистрации и расторжении брака, а также о детях будут делать по желанию граждан.

Министерство внутренних дел РФ в марте 2021 года подготовило законопроект, в котором предполагаются изменения на последней странице паспорта - в ней будет дополнен текст.

В настоящий момент на 20 странице документа находится памятка с выноской из положения о паспорте гражданина РФ. В нее будет внесено напоминание о том, что данным удостоверением личности обязаны владеть россияне, достигшие возраста 14 лет.