В России упразднили обязательную регистрацию браков

Парам, которые состоят в гражданских браках и сознательно не желают ставить печати в паспорт об официальной регистрации своих отношений, можно будет не ходить в ЗАГС за штампом в отведенной для этого графе документа. Правительство РФ утвердило новые правила заполнения паспорта, согласно которым отныне обязательными будут только штампы о прописке или отношение к воинской обязанности.

Также без разрешения на то владельца документа в его паспорт нельзя будет внести данные о его детях, а также о заключенных и ранее расторгнутых браках.

Как пишет «МК», юристы не очень довольны новыми правилами, так как они могут повлечь за собой волну афер или нечистоплотных сделок по купле-продаже недвижимости. При не совсем честных отношениях в паре могут последовать попытки обмануть гражданского супруга или супругу за его спиной и продать квадратные втайне и без ведома одной из сторон. Поскольку по закону собственник может продать квартиру только с согласия мужа или жены.

Хотя, как говорят специалисты, аферистов и сейчас не останавливают и официальные штампы в паспорте. В случае намерения совершить махинацию один из супругов может просто умышленно якобы «потерять» свой паспорт и взамен утерянного получить новый документ, но уже без «ненужной» ему печати о браке в документе.

Кроме того, вступающие в семейные отношения без регистрации в случае сокрытия части информации о себе друг от друга не всегда могут быть уверены в том, что их «вторая половина» не находится по-прежнему в гражданском браке с другим человеком.